Luz Saúde comunica fim das convenções com ADSE

Grupo liderado por Isabel Vaz lamenta ter tomado uma decisão que irá afetar "mais de 250 mil" beneficiários.

12.02.19

A comissão executiva do Grupo Luz Saúde acaba de anunciar aos seus colaboradores o fim das convenções com a ADSE a partir do dia 15 de abril



"Apesar de todos os nossos esforços no sentido de o evitar, informamos que os hospitais e clínicas da rede Hospital da Luz se veem obrigados, a partir de 15 de abril, a deixar de prestar os serviços ao abrigo das convenções celebradas com a ADSE", começa por afirmar a comissão liderada por Isabel Vaz no comunicado divulgado internamente.



O Grupo lamenta "profundamente" ter sido forçado" a tomar uma decisão que irá afetar "a vida de mais de 250 mil clientes, beneficiários deste subsistema", mas garante que "não existe outra alternativa".



A rede hospitalar justifica também com a não aplicação retroativa de regras de regularização de faturação, que considera "manifestamente ilegais".



"Os elevados padrões de qualidade e de segurança de que os hospitais e clínicas da rede Hospital da Luz não prescindem no tratamento dos seus clientes são incompatíveis com os termos em que a ADSE pretende aplicar as convenções", acrescenta a missiva, recordando que esta decisão afetara mais de 250 mil beneficiários deste subsistema de saúde.



No entanto, ressalva o documento, continuarão a ser prestados vários serviços ao abrigo do regime convencionado, desde que iniciados antes do dia 15 de abril, nomeadamente o acompanhamento a grávidas, os tratamentos relacionados com doença oncológica e os cuidados de saúde de internamento.



Mantêm-se também dentro do regime convencionado todas as marcações feitas pelos beneficiários da ADSE até hoje, mesmo que se realizem depois de 15 de abril.



A rede Hospital da Luz integra 14 hospitais, 13 clínicas ambulatórias de proximidade e um centro clínico digital.