Luzes acenderam no Funchal para marcar início do programa de Natal e de Fim de Ano

As iluminações alusivas a esta quadra festiva acenderam-se esta quarta-feira no Funchal enchendo o centro e os arredores da cidade de luz e cor e marcando o início do programa de Natal e Fim de Ano 2021.

As iluminações representam um investimento na ordem dos 1,450 ME nesta vertente do programa do Governo Regional da Madeira que dão um colorido diferente às ruas, praças, largos, rotundas e as ribeiras da cidade, contornando ainda as encostas do Funchal.

Em conferência de imprensa destinada a apresentar o programa, a 29 de novembro, o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, explicou que os custos das iluminações têm por base um concurso de 2,7 ME que abrange os projetos relativos a 2020 e 2021.

As localmente denominadas 'luzinhas da Festa' (nome dado pelos madeirenses a esta quadra festiva) envolvem 600 mil lâmpadas que foram colocadas, entre outros locais, nas árvores da cidade, e cerca de 120 quilómetros de gambiarras.

Percorrendo o Funchal é possível apreciar cortinas e túneis de luzes de várias cores, como no cais da cidade e em vários pontos da cidade, um pinheiro gigante na praça do porto e uma bola de grandes dimensões.

As rotundas estão ornamentadas com 'presentes´ e em algumas já foram colocadas as 'manhãs de Páscoa', uma das espécies de plantas que marcam esta quadra natalícia na Madeira.

O secretário do Turismo informou que a ocupação hoteleira nesta altura é na ordem dos 58%, aumentando para os 85,1% na primeira auscultação feita relativamente ao Fim de Ano, um dos principais cartazes turísticos desta região.

Neste programa que começou esta quarta-feira e termina a 09 de janeiro, o Governo Regional também investiu 635 mil euros em animação, logística e projetos associados e 1,085 ME no espetáculo de fogo-de-artifício que marca a passagem do ano.