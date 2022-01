"Macaca": Jogadora de 14 anos do Sporting foi vítima de racismo e ainda acabou expulsa

Uma jogadora da equipa de futebol de sub-15 do Sporting foi vítima de racismo. No domingo, no jogo entre a equipa de sub-15 do Sporting e a Fundação Salesianos, Cíntia Martins, 14 anos, ouviu um adepto da equipa adversária chamar-lhe "macaca". A jovem jogadora respondeu ao adepto, mas a árbitra não se apercebeu do que tinha acontecido antes e expulsou-a.Paulo Conceição, o treinador, também não se apercebeu. "Se tivesse ouvido tal comentário, não teria continuado o jogo. Foi a primeira vez que me senti impotente, sem saber o que fazer. As suas colegas foram ao seu encontro para a abraçar e confortar. Jogaram a segunda parte quase toda com menos uma, por ela", relata Paulo Conceição, enaltecendo a "intensidade" e "caráter" da sua equipa. "Perdemos o jogo, mas a vitória foi outra e muito mais importante que os três pontos", sublinha. "Ninguém deve ser julgado pela sua idade, género, orientação sexual ou tom de pele, muito menos uma criança de 14 anos", afirma.O Sporting também reagiu. "Cíntia Martins foi vítima de racismo por parte de adeptos adversários, durante o jogo das Iniciadas. O Sporting repudia qualquer ato de racismo. Nesta luta, nunca estarás sozinha", lê-se numa nota divulgada nas redes sociais.A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) vai abrir processo para investigar o caso. O adepto arrisca ser banido dos estádios.