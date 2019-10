Macaco foge do Jardim Zoológico e é visto a 'passear' em Lisboa

Um macaco fugiu, esta quinta-feira, do Jardim Zoológico em Lisboa. Osabe que o animal poderá ter fugido por razões de coexistência entre a espécie.Os tratadores ficaram preocupados mas rapidamente perceberam que se tratava de uma situação natural. O animal foi capturado e está neste momento no hospital do Zoo.Não está ferido mas ficará sob observação. O Zoo não tem jaulas na zona dos macacos tornando assim mais fácil a fuga.Vários internautas referiram nas redes sociais que avistaram o animal a passear pelas ruas de Lisboa.