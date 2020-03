Macau regista primeiro caso de coronavírus em 40 dias. Mulher esteve no Porto

Macau registou este domingo o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em 40 dias, uma sul-coreana que chegou ao território vinda do Porto, onde visitou familiares do namorado, anunciaram as autoridades locais.

Antes desta confirmação, Macau registava dez casos de infeção com o vírus da Covid-19, tendo todos já recebido alta hospitalar. Agora, são 11 o número de pessoas em Macau infetadas desde que o surto começou.

"O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus informa que foi diagnosticado em Macau este domingo (15 de março) um novo caso importado de infecção por novo tipo de coronavírus (COVID-19)", anunciaram as autoridades de Macau, em comunicado.