Os machos de cabra-montês estão a ser alvo de caçadores furtivos na Serra do Gerês, com o único objetivo de decepar as cabeças. No mercado negro, cada cabeça pode chegar aos oito mil euros. Este caso já levou a uma investigação do serviço de proteção da natureza e do ambiente da Guarda Nacional Republicana e do Ministério Público.









Ver comentários