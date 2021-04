Madeira apoia famílias vítimas das intempéries de 25 de dezembro

O Governo Regional da Madeira entregou esta segunda-feira apoios no valor de 600 mil euros a 12 famílias afetadas pelo temporal de 25 de dezembro na costa norte da ilha.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, presidiu à cerimónia, sendo que os apoios, a fundo perdido, são concedidos através do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados - Temporal (PRID-Temporal), gerido pela Investimentos Habitacionais da Madeira, com um investimento global previsto de 600 mil euros.

"Decorridos, praticamente, quatro meses do dia do temporal que assolou o concelho de São Vicente, com especial incidência em Ponta Delgada e Boaventura, 12 famílias, cujas habitações foram total ou parcialmente destruídas pela intempérie, já receberam os apoios para dar início à recuperação das suas habitações", disse a governante.

O temporal atingiu as freguesias da Ponta Delgada e Boaventura, causando danos a 16 agregados familiares que viram as suas casas de habitação permanente danificadas e a carecer de recuperação total ou parcial, na sequência da intempérie.

Entretanto, a Associação de Desenvolvimento de Santo António (ASA), no âmbito do acordo de cooperação celebrado com o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), entregou apoios em eletrodomésticos e móveis às famílias.

Na cerimónia desta segunda-feira, a secretária regional dirigiu também um agradecimento à ASA.

"Uma palavra ainda de apreço à ASA, em cooperação com o Instituto de Segurança Social da Madeira, pela entrega de apoios em equipamentos a sete famílias, que serão, certamente, uma mais valia no bem-estar e reintegração destas famílias nas suas habitações", acrescentou.

As intempéries de 24 e 25 de dezembro causaram danos e prejuízos que excedem os 40,6 milhões de euros.