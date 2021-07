Madeira apoia pescadores com isenção de taxas nas lotas

O Governo da Madeira prolongou a isenção do pagamento de taxas nas lotas e entrepostos frigoríficos para apoiar os pescadores e armadores até 31 de julho, o que representa um investimento superior a 800 mil euros, foi esta sexta-feira anunciado.

A informação foi divulgada pela Secretaria Regional de Mar e Pescas do executivo madeirense, que refere que esta medida entrou em vigor em abril deste ano e estava em vigor até 30 de junho para colmatar as consequências da "redução das capturas devido à crise da pandemia da Covid-19".

No documento é referido que teve o "objetivo de atenuar os custos suportados pelos pescadores e armadores pela conservação e congelação do pescado nas instalações de frio do Governo Regional".

"A Secretaria Regional de Mar e Pescas suporta esta decisão nos fundamentos constantes das anteriores resoluções que, na sua opinião, se mantêm inalterados", lê-se na nota.

Este departamento do Governo da Madeira, de coligação PSD/CDS, tutelado pelo centrista Teófilo Cunha, destaca que, "em termos práticos, a isenção de taxas traduz-se num 'apoio direto' aos pescadores, armadores e empresas do setor, todos eles muito penalizados" pelo atual contexto pandémico.

"Com o alargamento do prazo por mais um mês, a Secretaria Regional de Mar e Pescas está a abdicar de uma receita própria da Direção Regional de Pescas que, no global, atinge os 803 mil euros", salienta.

Conclui que, a este apoio, há a "somar mais de um milhão de euros concedidos aos pescadores que mantiveram a atividade durante os meses mais críticos da crise sanitária, em 2020".

Os últimos dados divulgados na quinta-feira pela Direção Regional da Saúde (DRS) indicam que a Madeira registou cinco novos casos de Covid-19 e reportou 75 situações ativas, não havendo qualquer doente internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal devido à infeção do SARS-CoV-2.

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 3.957.862 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 182,5 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.108 pessoas e foram confirmados 884.442 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.