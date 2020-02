Madeira atinge temperatura mais alta de sempre em fevereiro

A Madeira registou esta segunda-feira a temperatura mais alta de sempre no mês de fevereiro com a estação meteorológica da Ponta do Sol a atingir os 28,9 graus centígrados ao meio-dia, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O Funchal registou a segunda temperatura mais alta ao atingir os 28,1 graus centígrados, seguido da Quinta Grande com 25,8 graus, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A humidade relativa do ar situava-se entre os 14 e os 17%.

No domingo, havia já sido registada a temperatura mais alta até agora alcançada no mês de fevereiro, com 27,7 graus, valor que hoje foi superado.

"Hoje, a temperatura deverá chegar aos 28 graus nalguns pontos da costa sul", referiu, pela manhã, à Lusa o diretor do Observatório Meteorológico do Funchal, Vítor Prior.

Os maiores valores que tinham sido registados no passado no mês de fevereiro foram em 2004 (27 graus) e em 1949 (26,6 graus).

Sob a influência de uma massa de ar quente, seca e acompanhada de poeiras do Saara, no Norte de África, a costa sul da Madeira está sob aviso meteorológico para tempo quente até às 21:00 horas de hoje.

A massa de ar quente continuará na terça-feira, mas com menos intensidade.

As poeiras e a consequente redução de visibilidade poderão condicionar o Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo se a redução de visibilidade não for inferior a cinco quilómetros, o que ainda não aconteceu, tendo as chegadas e respetivas partidas sido realizadas até às 13h30 horas.