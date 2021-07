Madeira com 45% da população residente com vacinação completa à Covid-19

Cerca de 45% da população residente na Madeira já tem a vacinação completa e 61% recebeu a primeira dose, informa o boletim da vacinação esta terça-feira divulgado pelo Governo Regional.

"Até ao dia 18 de julho, foram administradas na Região Autónoma da Madeira, 267.604 vacinas contra a covid-19, desde o dia 31 de dezembro de 2020", lê-se no documento difundido pelo gabinete do secretário da Saúde e Proteção Civil deste arquipélago.

O contador ao minuto indica que esta terça-feira, até pouco depois das 15:00, tinham sido administradas 270.709 vacinas na região.

O boletim aponta que, do total de vacinas aplicadas na passada semana, "154.072 correspondem a administração da primeira dose e 113.532 doses à vacinação completa".

"Isto significa que 45% da população residente tem já a vacinação completa e 61% uma dose da vacina", salienta.

O executivo madeirense refere que as pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na Madeira, de acordo com a alocação das vacinas à região.

Na ultima semana, foram administradas 15.924 vacinas, das quais 10.371 foram primeiras doses e 5.553 segundas inoculações.

O mesmo documento destaca que começou o processo de vacinação dos estudantes universitários, sendo que, "no dia 12 de julho, perfaz um valor superior às 2.230 vacinas administradas a este grupo em particular".

Esta terça-feira também está a decorrer um 'Open Day' no Centro de Vacinação do Funchal que registou uma "boa adesão" para a administração da vacina da AstraZeneca, indica.

Segundo os últimos dados divulgados na segunda-feira pela Direção Regional da Saúde, a Madeira registou 28 novos casos de covid-19, dos quais 11 importados e 17 de transmissão local, e 15 recuperados, contabilizando-se 193 situações ativas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.100.352 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.219 pessoas e foram registados 935.246 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.