Madeira com mais 25 casos de Covid-19 e 227 situações ativas

As autoridades madeirenses sinalizaram 25 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, estando identificadas 227 situações ativas e 11 pessoas hospitalizadas, indica esta quarta-feira a Direção Regional de Saúde (DRS).

No boletim diário sobre a situação epidemiológica na Madeira é mencionado que a região totaliza 12.214 casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2 desde o início da pandemia.

Dos novos casos registados, quatro são importados, nomeadamente da Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e região Norte, sendo os restantes 21 de transmissão local.

A DRS complementa que dos 227 casos ativos, 27 são importados e 200 de transmissão local, estando estas pessoas a cumprir isolamento.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, encontram-se internadas 11 pessoas, uma das quais na unidade de Cuidados Intensivos. Outras 24 estão confinadas num hotel e os restantes em alojamento próprio.

Há um total de 111 situações "em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Madeira".

Em vigilância ativa de contactos com casos positivos estão 288 pessoas em vários concelhos da região e 34.220 viajantes estão a ser acompanhados com recurso à aplicação "MadeiraSafe".

Hoje, as autoridades de saúde insulares salientam que há mais nove casos de recuperação de doentes infetados com covid-19. No total, 11.910 pessoas recuperaram da doença.

O número de óbitos mantém-se nos 77 mortos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS), que hoje atribuiu à Madeira 56 novos casos, um total de 12.827 infeções e 74 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

A covid-19 provocou pelo menos 5.012.784 mortes em todo o mundo, entre mais de 247,54 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.180 pessoas e foram contabilizados 1.092.666 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.