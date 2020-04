Madeira declara Situação de Calamidade. Conheças as medidas que entram em vigor a partir de segunda-feira

O Governo da Madeira anunciou esta quinta-feira que o arquipélago passa de Estado de Emergência para Situação de Calamidade na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, devido à pandemia do coronavírus.As medidas que entram em vigor são:- Reabertura do comércio e prestação de serviços;- Obrigação do uso de máscara por parte do trabalhador e cliente;- Controlo de temperatura duas vezes por dia aos trabalhadores;- Utilização de um terço da ocupação total da loja/cabeleireiro;- Proibição de visitas a lares;- Praias continuam 'fechadas'.

