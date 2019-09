Madeira e Algarve são os destinos mais afetados em Portugal pela falência da Thomas Cook

Em Portugal, a Madeira e a região do Algarve, com cerca de 500 turistas afetados, são os destinos que mais sentirão o impacto da falência do operador turístico Thomas Cook.



A companhia aérea Thomas Cook não tinha mais voos para a região do Algarve - que recebe cerca de 65% dos turistas britânicos que visitam Portugal - embora tenha mantido conexões aéreas com a região da Madeira através da empresa Condor.



Em relação aos turistas portugueses que tenham adquirido pacotes de férias da Thomas Cook, a secretaria de Estado do Turismo refere que "foram já acionados os mecanismos de informação e apoio ao consumidor".



O operador britânico Thomas Cook anunciou a falência depois de não conseguir encontrar, durante o fim de semana, fundos necessários para garantir a sua sobrevivência, entrando em "liquidação imediata".



As autoridades terão agora que organizar um repatriamento maciço de cerca de 600.000 turistas em todo o mundo, incluindo 150.000 para a Grã-Bretanha.