Madeira prolonga recolher obrigatório até 19 de abril devido à pandemia da Covid-19

O Governo da Madeira decidiu esta quinta-feira prolongar até 19 de abril o recolher obrigatório e as medidas sanitárias de controlo da covid-19, em vigor desde janeiro, indicou o executivo.

A medida foi anunciada após a reunião do Conselho do Governo, de coligação PSD/CDS-PP, que decorreu na Quinta Vigia, sede da presidência do executivo, no Funchal, quando a região regista 342 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.

Assim, continua em vigor até às 23:59 do dia 19 de abril o recolher obrigatório entre as 19h00 e as 05h00 do dia seguinte, durante a semana, e entre as 18h00 e as 05h00, ao fim de semana e feriados.