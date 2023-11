Madeira recebeu 66 declarações de prejuízos de agricultores afetados pelos incêndios

O Governo da Madeira recebeu 66 declarações de prejuízos de agricultores dos concelhos da Calheta e do Porto Moniz afetados pelos incêndios ocorridos em outubro, anunciou esta segunda-feira a Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente.

Em comunicado, a tutela indica que iniciou esta segunda-feira, "junto dos agricultores que foram atingidos pelos incêndios de outubro e que apresentaram declaração de prejuízo, trabalho nos terrenos afetados", salientando que os serviços receberam 41 declarações de prejuízo da Calheta, na zona oeste da ilha, e 25 do Porto Moniz, no norte.

"A Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural colocou máquinas a trabalhar na mobilização dos solos para se poder efetuar, numa primeira fase (durante o mês de novembro e dezembro 2023), as sementeiras para alimento dos animais", é referido na nota.

A Secretaria da Agricultura acrescenta que, numa segunda fase, entre janeiro e abril do próximo ano, o apoio consistirá na preparação dos terrenos para a plantação de hortícolas e sementeira de cereais.

Em casos pontuais, a Direção Regional de Agricultura também poderá colaborar no arranque de pomares queimados, é adiantado no comunicado.

Os concelhos da Calheta, na zona oeste da ilha, e do Porto Moniz, no norte, foram os mais afetados pelos incêndios que lavraram entre 11 e 15 de outubro, sendo que o fogo deflagrou inicialmente na freguesia dos Prazeres (Calheta) e estendeu-se depois ao município vizinho do Porto Moniz.