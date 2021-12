Madeira recebeu mais de 1,2 milhões de passageiros desde julho de 2020

A Madeira já recebeu mais de 1,2 milhões de passageiros desde que "abriu as suas fronteiras" em 01 de julho, após a primeira fase de contenção da pandemia de covid-19, indicou este domingo o secretário regional da Saúde.

"A Madeira esteve pouco tempo fechada e, assim que teve condições, abriu as suas fronteiras e abriu-se ao turismo", disse o governante, na conferência de imprensa semanal de balanço da situação epidemiológica, no Funchal.

Pedro Ramos especificou que entraram na região autónoma 1.210,235 passageiros entre os 01 de julho de 2021 e 11 de dezembro de 2021.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago, com cerca de 250.000 habitantes, regista 881 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2, com 31 doentes hospitalizados, num total de 14.976 confirmados desde o início da pandemia.

A região sinaliza também 119 óbitos associados à doença, quando 85% da população já tem a vacinação completa e 87% iniciada.

O secretário da Saúde e Proteção Civil indicou que 82% dos jovens entre os 12 e os 17 anos também têm a vacinação completa, ao passo que 17% da população residente já fez a dose reforço, incluindo 3.000 profissionais de saúde.

Pedro Ramos referiu que estão identificadas 161 cadeias de transmissão na região, sendo que todos os concelhos registam casos ativos, nomeadamente o Funchal (384), Câmara de Lobos (164), Santa Cruz (147) e Machico (99).

O município de Porto Moniz, no norte da ilha da Madeira, é o que regista menos casos -- apenas um.

De acordo com o governante, 40% dos casos ativos identificados na região autónoma decorrem dos testes rápidos de antigénio realizados na comunidade, que são gratuitos e obrigatórios desde 20 de novembro, quando entraram em vigor novas medidas de contenção da pandemia.

Desde esse dia, passou a ser obrigatória a apresentação conjunta de teste antigénio negativo e certificado de vacinação para acesso a um grande número de recintos públicos e privados, situação que envolve a possibilidade de os cidadãos realizarem testes gratuitos de sete em sete dias (período durante o qual os resultados são considerados válidos).

O Governo Regional vai agora estudar uma alternativa para o caso dos cidadãos cujo teste semanal coincide com os feriados da quadra natalícia, quando a maior parte dos postos estão encerrados.

Pedro Ramos disse que foram já efetuados mais de 780 mil testes rápidos nos 57 postos aderentes -- farmácias, clínicas e laboratórios --, indicando que corresponde a um investimento do Governo Regional (PSD/CDS-PP) superior a 37 milhões de euros.

Em relação às vacinas após a entrada em vigor das novas medidas de contenção, o governante informou que foram administradas 33.708, das quais 6.000 foram primeiras doses.