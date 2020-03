Madeira regista 42 casos de infeção por coronavírus. São mais dois do que segunda-feira

A Madeira registou esta terça-feira mais dois casos de covid-19 - um no Funchal, outro no Porto Santo -, elevando para 42 o número de infetados pelo novo coronavírus no arquipélago, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE).

A vice-presidente da instituição, Bruna Gouveia, disse, em videoconferência, que os doentes têm idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos (Porto Santo) e os 30 e 39 anos (Funchal).

No caso do Porto Santo, a transmissão da covid-19 foi local, através de contacto com um doente já referenciado, elevando para dois o número de infetados naquela ilha.