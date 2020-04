Madeira regista mais 19 infetados por coronavírus. 16 casos foram detetados em Câmara de Lobos

A Madeira registou mais 19 casos de covid-19, dos quais 16 em Câmara de Lobos, elevando para 83 o número de infetados no arquipélago, anunciou este domingo o Instituto de Administração da Saúde (Iasaúde).

"Hoje totalizamos 639 casos suspeitos de covid-19 estudados na Região Autónoma da Madeira, mais 43 casos suspeitos do que os anunciados ontem [sábado]. Destes, 552 foram excluídos com testes negativos e, desde ontem, temos a reportar 19 novos casos positivos para a covid-19. Temos então, até à data, 83 casos positivos identificados na região, com 12 casos recuperados, ou seja, mais três casos do que aqueles reportados também ontem, o que significa que temos, então, 71 casos de infeção ativos", revelou a vice-presidente do Iasaúde, Bruna Gouveia.

Relativamente aos novos casos positivos, Bruna Gouveia especificou que se distribuem por três concelhos, designadamente Câmara de Lobos, com 16 casos relacionados com os contatos que sábado estavam em avaliação no âmbito do estudo epidemiológico da cadeia de transmissão verificada naquela freguesia; Funchal, com um caso positivo, e Porto Santo com dois casos.

Neste grupo, 13 pessoas são do género feminino e seis pessoas do género masculino, sendo duas crianças com idades até nove anos; três crianças na faixa etária dos 10 aos 19 anos; quatro pessoas na faixa dos 20 a 29 anos; uma na faixa dos 30 a 39 anos; cinco na faixa dos 40 a 49 anos; duas na faixa dos 50 a 59 anos e duas na faixa etária dos 60 a 69 anos.

Bruna Gouveia revelou ainda que o Iasaúde identificou três casos "com uma história de viagem recente a Portugal continental, três casos importados, dois com ligação a Lisboa e um ao Porto".

"Estes três casos importados estão relacionados com a cadeia de transmissão identificada na freguesia de Câmara de Lobos", adiantou.

"Os restantes 16 casos são casos de transmissão local, onde se incluem os casos de Câmara de Lobos e os casos em investigação nos outros concelhos [Funchal e Porto Santo]", disse.

Relativamente ao caso da freguesia de Câmara de Lobos, onde às 00h00 deste domingo foi imposta uma cerca sanitária até ao dia 03 de maio, Bruna Gouveia revelou terem sido identificados 34 novos contatos próximos do "grupo de doentes daquela freguesia que já estão em isolamento e alvo de colheitas para a realização de testes à covid-19".

Bruna Gouveia revelou ainda que 35 profissionais do Serviço Regional de Saúde da Madeira tiveram potencial contato com os casos positivos que se encontram em isolamento profilático e que, relativamente aos casos do Funchal e do Porto Santo, foram já identificados 15 contatos, sendo oito do primeiro e sete do segundo.

Bruna Gouveia indicou ainda que na unidade cuidados intensivos para covid-19 do Hospital Dr. Nélio Mendonça permanece apenas um doente com ventilação espontânea e que a região já processou 1.614 amostras para testes à covid-19.

Em vigilância ativa encontram-se 316 pessoas e em vigilância passiva 85 pessoas.

A Linha SRS24 registou 134 chamadas, apresentando um total cumulativo de 6.119 chamadas desde a sua criação, em 27 de janeiro.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 160 mil mortos e infetou mais de 2,3 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 518 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 714 pessoas das 20.206 registadas como infetadas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.