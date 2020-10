Madeira regista primeiro caso positivo de Covid-19 de um profissional de saúde

A Madeira identificou o primeiro profissional do Serviço Regional de Saúde infetado com covid-19, que não exerce funções desde 01 de outubro e que se encontra em isolamento, foi esta quarta-feira anunciado.

"O caso positivo identificado esta quarta-feira pelas autoridades de saúde é um profissional de saúde do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM)", lê-se numa nota divulgada pelo Instituto de Administração da Saúde, (IASaúde), divulgada esta quarta-feira.

Este é o primeiro caso positivo de covid-19 de um profissional de saúde notificado na Madeira.

A situação foi referida esta quarta-feira pelo secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, quando confrontado pela comunicação social sobre o caso de um médico infetado com covid-19, à margem da cerimónia de integração de novos enfermeiros, que decorreu no hospital do Funchal.

"Não tenho nenhuma confirmação, mas aquilo que me disseram é que é uma situação que foi detetada à chegada (ao aeroporto)", disse o governante.

A mesma informação distribuída pelo IASaúde refere que "a vigilância epidemiológica" deste caso "está a decorrer e já permitiu concluir que o profissional em causa não está ao serviço desde o dia 01 de outubro".

"Desde essa data, o profissional em causa ausentou-se da Região Autónoma da Madeira e no regresso foi testado no Centro de Rastreio do Aeroporto Internacional da Madeira", pode ler-se no documento.

Desde que regressou à região, "o profissional de saúde tem-se mantido em isolamento e está em plena articulação com as autoridades de saúde".

O IASaúde destaca a "importância da validação prévia da informação junto das fontes institucionais de forma a evitar o alarmismo junto da população".

Também aponta que, juntamente com a divulgação do boletim epidemiológico diário da covid-19 no arquipélago, ao final do dia, "será emitida a informação oficial" sobre este caso.

De acordo com os dados revelados na terça-feira pela autoridade regional de saúde, a Madeira registava 73 situações ativas, 15 casos suspeitos e dois recuperados, num total cumulativo de 247 situações confirmadas.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.040 pessoas dos 81.256 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.