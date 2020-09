Madeira regista três novos casos de Covid-19 e tem 44 situações ativas

A Madeira registou esta quarta-feira três novos casos importados de covid-19, tendo 44 doentes em situação ativa, perfazendo um total cumulativo de 177 infetados, informou o Instituto da Administração de Saúde (IASAÚDE).

"Hoje há três novos casos positivos a reportar, pelo que a região passa a contabilizar um total cumulativo de 177 casos confirmados de covid-19", informa a autoridade regional de saúde da Madeira no boletim epidemiológico diário divulgado no arquipélago.

De acordo com os dados do IASAÚDE, estes novos casos "são importados" e foram "identificados na operação de rastreio do aeroporto da Madeira", sendo um oriundo do Reino Unido e dois da região de Lisboa e Vale do Tejo.