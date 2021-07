Madeira tem 40% da população residente com vacinação completa à Covid-19

Mais de 232 mil vacinas contra a covid-19 foram administradas até domingo na Madeira, tendo a região atingido 40% da população com vacinação completa, informou esta terça-feira o gabinete do secretário da Saúde do arquipélago.

"Até ao dia 04 de julho foram administradas na Região Autónoma da Madeira 232.172 vacinas contra a covid-19", lê-se na nota divulgada, que precisa que o plano de vacinação arrancou no dia 31 de dezembro de 2020.

O mesmo documento indica que "40% da população residente tem a vacinação completa e 52% uma dose da vacina".