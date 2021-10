Madeira tem 95% dos residentes com mais de 50 anos vacinados

A taxa de vacinação da população residente na Madeira com mais de 50 anos é superior a 95% e mais de 75% na faixa etária entre os 12 e os 24 anos, informou hoje o Governo Regional.

Estes números foram anunciados no boletim semanal de vacinação da Região Autónoma da Madeira (RAM), divulgado pelo gabinete do secretário da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, referente à administração de vacinas até 10 de outubro.

Segundo a mesma informação, "foram administradas na Região Autónoma da Madeira 384.881 vacinas contra a covid-19, desde o dia 31 de dezembro de 2020".

O executivo madeirense salienta que existe "uma distribuição homogénea da população vacinada por concelhos, superior a 80% de vacinação completa, com exceção dos concelhos de Câmara de Lobos e Santa Cruz".

Com base nos dados provisórios recolhidos à data de 10 de outubro, através da Plataforma Nacional de Registos e Gestão de Vacinas (VACINAS), 82% da população residente tem já a vacinação completa e 84% a vacinação iniciada.

"Todavia, importa reforçar que a Região Autónoma da Madeira aguarda a validação dos registos das vacinas realizadas a utentes recuperados de covid-19 (5.762 pessoas)", indica.

As autoridades de saúde do arquipélago referem que "esta validação por parte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde é determinante para atribuir a real taxa de vacinação completa registada na região até à data".

Os dados divulgados na terça-feira pela Direção Regional de Saúde (DRS) indicam que foram sinalizados 11 novos casos na Madeira, havendo 76 situações ativas e oito pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, uma delas na unidade de cuidados intensivos.

O contador ao minuto da vacinação na Madeira apontava para a administração de 385.573 vacinas até cerca das 16:20 de hoje.

A covid-19 provocou pelo menos 4.861.478 mortes em todo o mundo, entre mais de 238,59 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.065 pessoas e foram contabilizados 1.077.186 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.