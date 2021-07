Madeira vacina jovens maiores de 12 anos no sábado

secretário regional de Saúde. A iniciativa decorrerá entre as 13h00 e as 19h00.

Johnson" podem ser tomadas por estes jovens.

A Madeira vai vacinar jovens maiores de 12 anos contra a Covid-19 no sábado, numa iniciativa que decorrerá em regime de 'Casa Aberta', de acordo com informação avançada por Pedro Ramos,"É uma novidade no sentido de continuarmos a controlar a pandemia", avançou ao, dizendo que é essencial que os jovens estejam vacinados antes do início do novo ano letivo.Pedro Ramos avançou ainda aoque as vacinas administradas aos jovens serão as da Pfizer. "Nem as vacinas da Astrazeneca, nem da