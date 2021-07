Madeira vai estar na linha da frente da recuperação económica e social, assegura Miguel Albuquerque

O presidente do Governo da Madeira declarou esta quinta-feira que a região vai conseguir ultrapassar a atual situação pandémica da Covid-19 e estar na "linha da frente" da recuperação económica e social.

"A Madeira estará na linha da frente do novo ciclo da recuperação social e económica", disse Miguel Albuquerque na cerimónia de imposição de insígnias realizada no âmbito das comemorações do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses, que se assinala esta quinta-feira.

O chefe do executivo regional de coligação PSD/CDS-PP defendeu que para ultrapassar este desafio é "necessária a mobilização de todos", elogiando o "elevado espírito cívico" e o "comportamento exemplar, de coragem e o espírito de entreajuda" evidenciado pelos madeirenses no atual contexto.

Albuquerque deixou ainda uma saudação às comunidades madeirenses espalhadas pelo mundo que "também têm sofrido com esta pandemia", destacando a importância de "continuar a reforçar os laços de afetividade".

O líder madeirense elogiou igualmente todos os profissionais que "têm estado na linha da frente" no combate ao novo coronavírus e que têm dado "um exemplo de civilidade e perseverança".

Sobre as 10 entidades e duas instituições agraciadas pelo Governo da Madeira, a maioria na área da saúde e na sequência do atual contexto pandémico, considerou serem "um bom exemplo do bom uso do tempo e do cumprimento de sentido do dever".

A cerimónia contou com a presença do representante da República na região, do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e de representantes de entidades civis e militares.

A Insígnia Autonómica de Valor (cordão) foi atribuída ao médico José Maurício Melim, o coordenador da Unidade de Emergência em Saúde Pública na Região Autónoma da Madeira, que se destacou pelo trabalho desenvolvido no combate à pandemia no arquipélago.

O professor da Universidade da Madeira Mikhail Belinov, catedrático da Faculdade de Ciências Exatas e Engenharia, foi agraciado com a Insígnia Autonómica de Distinção.

Com a Insígnia Autonómica de Bons Serviços foram agraciados Ana Maria Alves Gouveia (elemento da 'task-force' regional para a vacinação contra a Covid-19), José Agostinho Mendonça Franco (coordenador das instalações e equipamentos do Serviço de Saúde da Madeira, ligado ao projeto de construção do novo hospital da região), Carla Margarida Rocha Carvalho (coordenadora do núcleo informático do mesmo serviço), e Fernando Renato Andrade (profissional da área da manutenção e arquivista, sobretudo no domínio da saúde).

Foram ainda homenageados Ludivina Maria Teixeira Freitas (dos quadros de Patologia Clínica do Serviço de Saúde e responsável pelos testes rápidos antigénio de rastreio à população) e os empresários Anacleto Teixeira de Freitas, Willy Sousa e José Ornelas .

A mesma insígnia foi entregue ao Centro Social e Paroquial de Santo António, que ajuda mensalmente 340 famílias carenciadas no âmbito de programa de emergência desencadeada pela pandemia, e ao Corpo de Polícia Florestal do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza da Madeira, criado há 108 anos e composto por 70 profissionais.

O porta-voz dos homenageados, José Maurício Melim, afirmou que "no setor da saúde ninguém faz nada sozinho", e sublinhou que o objetivo das autoridades regionais é atuar e "estar à frente do vírus", aconselhando que as pessoas deixem de lado as "arrogâncias e o 'show-off'".

"Ser madeirense e autonomista não é ser contra nada nem ninguém, mas ter no ADN uma propulsão para construir um amanhã melhor", disse, acrescentando que "para a Madeira a melhor prescrição é ter pessoas com consciência social".

O programa comemorativo do Dia da Região incluiu esta quinta-feira uma sessão solene no parlamento madeirense, a deposição de flores no monumento da Autonomia e uma missa com Te-Deum na Sé do Funchal, terminando com um concerto da Orquestra Clássica da Madeira, na Praça do Povo, na marginal da cidade.