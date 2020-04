Madeira volta a não ter casos novos de covid-19 e regista mais dez recuperados

O secretário regional da Saúde e da Proteção Civil da Madeira revelou este sábado a inexistência de novos casos da covid-19 na região e a recuperação de mais dez pessoas infetadas pelo novo coronavírus, mantendo-se, assim, em 86, os casos positivos.

"No mundo covid, voltamos a não ter casos na Madeira e temos mais dez casos recuperados. Temos agora 31 casos recuperados", revelou Pedro Ramos, na teleconferência sobre a evolução epidemiológica da pandemia da covid-19 na região.

"No mundo não covid, é o Dia da Liberdade, o dia que passamos a ter a liberdade de pensar, de agir e de intervir, sempre para o bem da sociedade, e, por isso, assim o fizemos, comemoramos, como a população comemorou, em isolamento, cumprindo com as recomendações para voltarmos a ter a liberdade que queremos", acrescentou.