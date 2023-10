Madrid bateu esta quinta-feira recorde de chuva com mais de cem anos

A cidade de Madrid, em Espanha, bateu esta quinta-feira o recorde de chuva num só dia, segundo um registo oficial que tem mais de cem anos, disse a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet).

Esta quinta-feira, entre as 09:00 e as 19:00 locais (uma hora mais do que em Lisboa), caíram 100,1 litros de água por metro quadrado no centro de Madrid, um recorde nos registos oficiais, que remontam a 1860, segundo a Aemet.

O valor mais alto anterior eram os 87 litros por metro quadrado registados em 03 de setembro de 1972 em Madrid, na estação de medição Retiro, no centro da cidade.