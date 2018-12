Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madrid proíbe carros no centro da cidade

Redução será de 40% com saída de 58 mil veículos da zona.

Por João Saramago | 11:21

Madrid fechou, esta sexta-feira, ao tráfego automóvel uma área de 472 hectares do centro, que abrange as zonas turísticas da Plaza Mayor, Puerta del sol, Gran Vía, Recoletos e Lavapíes.



A circulação só é permitida a residentes, pessoas com mobilidade reduzida, comerciantes e transportes.



Para os não residentes chegarem à área de Madrid Central há sérias restrições. A circulação na zona delimitada com uma dupla linha vermelha pintada no asfalto só será permitida para estacionar num parque público ou garagem privada.



A área conta com vários parques públicos para os não residentes. O sinal vertical tem fundo azul, a letra ‘P’ e a referência "autorização Madrid Central". Por exemplo, 30 minutos no parque Plaza Mayor são 1,20 euros; 24 horas custam 31,84 euros.



Para os não residentes com etiqueta de zero emissões há plena liberdade para a circulação e estacionamento. Os que possuam veículos com a etiqueta Eco (turismo ou carrinhas de oito lugares) podem circular.



Mas estacionar na rua só por um máximo de duas horas. O estacionamento nos hotéis está dependente da unidade estar associada ao programa Madrid Central.



A partir de março a prática de infrações implica uma multa de 90 euros. Esta medida visa reduzir a poluição em 40%. Deverão sair do centro cerca de 58 mil carros.



No combate à poluição, em Londres, e como medida dissuasora, paga-se 13 euros para circular no centro. Em Paris os veículos mais poluentes não circulam das 08h00 às 20h00.