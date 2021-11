Mãe acusa escola de esconder agressões ao filho por parte de colega

A mãe de uma criança lançou duras acusações contra uma escola depois do filho ter chegado a casa com ferimentos graves que levaram a família a transportar o menino ao hospital de Santa Maria em Lisboa, onde permanece internado.Inicialmente o menino não contou à família que teria sido vítima de agressões e a escola disse que os ferimentos da criança tinham sido causados por uma queda.Os médicos, apercebendo-se da gravidade e do tipo de ferimentos, acabaram por considerar fora de hipótese estes terem sido provocados por uma queda.A mãe da criança acaba por acusar a escola de ocultar informação sobre o episódio, que, segunda a mulher, terá sido um episódio de violência. Por outro lado, a escola diz que não houve omissão de auxílio e que vai instaurar o processo de averiguação.