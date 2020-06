Mãe exige apoio para terapias do filho autista

"Sem terapias há três meses, desde que a escola fechou, o Miguel Maria regrediu imenso. Já pegava no lápis e conseguia ficar sentado. Agora voltou tudo atrás." Mónica Barroso, 40 anos, é mãe de Miguel Maria, um menino de 7 anos que não fala, ainda usa fralda e precisa de ajuda para todas as tarefas diárias. Sem diagnóstico concreto, o menino de Guimarães tem sido tratado como autista.Até ao momento, com as terapias na escola, não teve qualquer apoio do Estado. Agora, sem aulas, a mãe reclama ajuda para poder pagar terapias à criança. "Não peço dinheiro para comer, nem para vestir, só quero ajuda para que o meu filho possa ter direito às atividades que o ajudam a viver", sublinhou a mãe.O pedido de ajuda de Mónica tornou-se viral nas redes sociais depois desta mãe ter publicado um vídeo em que mostra a revolta pela falta de apoio. "Estava muito revoltada quando gravei o vídeo, porque tinha acabado de sair da Segurança Social, onde me disseram que o meu filho não tinha direito ao apoio de 63 €, por não fazer descontos, o que não é verdade", comprovou a mãe exibindo os documentos. Em dois dias, o vídeo teve quase 500 mil visualizações. "Infelizmente, percebi que o Miguel Maria é apenas uma de muitas crianças nesta situação", desabafou.