Anabela Caratão foi esta quinta-feira ouvida na primeira sessão do julgamento referente à regulação parental dos dois filho. A mãe luta desde março de 2012 para ter os gémeos. "Finalmente consegui falar sobre tudo o que se passou", disse Anabela Caratão, à saída do Tribunal de Sintra.A imposição por parte da Justiça de a afastar dos filhos levou o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em setembro do ano passado, a condenar o Estado português a pagar a Anabela Caratão uma indemnização de 15 mil euros.