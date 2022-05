Filomena Oliveira, 44 anos, faz a peregrinação com a pequena Maria de Fátima, uma bebé de seis meses. Debaixo de um sol ardente, empurra o carrinho de bebé pela berma do IC2. Saíram de São Roque, em Oliveira de Azeméis, no sábado, e devem chegar esta quarta-feira ao Santuário de Fátima, num percurso de 200 km.









Ver comentários