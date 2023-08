Em março, as casa de oito famílias foram demolidas no Bairro do Talude, em Loures. Após cinco meses, mães com bebés de colo sobrevivem nos quartos de uma pensão. Os bebés não têm camas para dormir e têm crescido sem uma alimentação adequada.



Há cinco meses a viver num quarto de pensão, as mulheres viram-se também afastadas de outros filhos.









