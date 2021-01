Mafra pede fecho das escolas aos ministérios da Educação e da Saúde devido à evolução da Covid-19

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Mafra decidiu pedir a suspensão de toda a atividade letiva presencial no concelho aos ministérios da Educação e da Saúde, devido à evolução da pandemia de covid-19, foi esta quarta-feira anunciado.

Depois de ouvir os diretores de escolas do concelho, em reunião ocorrida na segunda-feira, a Comissão Municipal de Proteção Civil "deliberou, por unanimidade, solicitar a suspensão da atividade letiva presencial" nas escolas e nas creches das redes pública, social e privada do concelho, refere em comunicado este município do distrito de Lisboa.

Mafra pretende que a medida tenha "efeitos imediatos, face ao agravamento da situação epidemiológica" e à "incapacidade da saúde pública na realização dos rastreios dos casos".