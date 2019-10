"Estive pouco tempo no meu cargo na PJ porque o meu plano de combate à corrupção não era do agrado do poder político". As palavras são da procuradora-geral adjunta Maria José Morgado que, pela primeira vez, revela o motivo que a levou a abandonar a Polícia Judiciária em 2002.À data garantiu "nunca ter recebido pressões políticas de parte alguma", e, até agora, Maria José Morgado explicava que na origem do abandono do cargo de diretora-adjunta da Unidade Nacional de combate económico-financeiro estavam divergências técnicas com Adelino Salgado em relação ao modelo a aplicar no funcionamento da Polícia Judiciária.Os dois discordavam ainda da forma como deveria ser feita a investigação sobre os crimes económicos e corrupção.Numa conferência sobre justiça, realizada esta quinta-feira, na Universidade Autónoma de Lisboa, a atual procuradora-geral adjunta do Supremo Tribunal de Justiça foi mais longe nas críticas ao combate à corrupção."Hoje em dia toda a gente fala e tem opinião, e parece que eu deixei de ter opinião sobre ela", lamentou a magistrada.Maria José Morgado garante ainda que, tal como acontecia em 2002, ainda atualmente os crimes de corrupção são extremamente difíceis de investigar."Na criminalidade comum há um crime, um lugar, um sítio, um rosto. No crime económico-financeiro não temos um inimigo com rosto. É como sabermos que há um ladrão dentro da sala, mas não sabemos encontra-lo", explicou.A magistrada lembrou ainda a urgência de se agilizar o combate à corrupção, uma vez que "tem um custo intangível, um preço muito elevado e traz, por isso, graves consequências para a economia e para o estado de direito".Baltazar Garzón, ex-juiz espanhol, que também esteve presente no evento, criticou a corrupção como arma de arremesso político no mundo."O tráfico de seres humanos é uma das maiores ameaças do século XXI ao estado do direito democrático, assim como a ameaça do terrorismo, que está longe de desaparecer", explicou Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna, que marcou presença na conferência na Universidade Autónoma de Lisboa.O Ministério Público tem fortes indícios de que o ‘pirata’ Rui Pinto terá conseguido entrar na caixa de email de Maria José Morgado.Morgado prepara acusação de RangelA procuradora-geral adjunta assumiu em exclusivo o processo conhecido como Operação Lex, em que o juiz Rui Rangel é arguido.