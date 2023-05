Magistrados do Ministério Público querem suspender distribuição eletrónica de processos

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público exortou esta treça-feira a ministra da Justiça a suspender as novas regras sobre distribuição eletrónica de processos judiciais e a iniciar urgentemente reuniões para evitar consequências graves no funcionamento do sistema.

Os magistrados criticam a portaria n.º 86/2023, de 27 de março, que regulamenta o controlo da distribuição eletrónica dos processos, depois de na semana passada a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) ter defendido igualmente a suspensão da entrada em vigor do diploma, alegando que precisa de ser corrigido em vários pontos.

A posição do SMMP foi transmitida em comunicado, no qual dá conta de um ofício enviado ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e à própria ministra, Catarina Sarmento e Castro, bem como aos grupos parlamentares.