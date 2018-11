Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Magusto solidário em dia de São Martinho com concertos, castanhas e vinho

Um pouco por todo o país são esperadas as comemorações que este ano vão sofrer com a chuva.

07:50

Em dia de São Martinho, o magusto começa pelas 15h00 deste domingo no Lx Factory em Lisboa e conta com os concertos gratuitos de Frankie Chavez, Farra Fanfarra e Benjamim.



O consumo de castanhas e vinho é por conta de quem aparecer e há ainda um pack "São Martinho Mayor" composto por um cartucho de castanhas e um copo de vinho por 5 euros, com o valor a reverter a favor da Associação Conversa Amiga.



Também em Oeiras, no Largo 5 de Outubro, se vai festejar o São Martinho. O programa prevê uma fogueira ao ar livre, oferta de castanhas e concertos.



Um pouco por todo o país são esperadas as "comemorações" habituais com castanhas, vinho e, este domingo, muita chuva a acompanhar. Em Baião, por exemplo, vai haver um maguto pelas associações locais.