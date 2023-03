MAI apela aos imigrantes CPLP para aproveitarem processo de regularização

O ministro da Administração Interna considerou "ágil e eficiente" o novo modelo de regularização dos cidadãos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e apelou aos imigrantes com processos pendentes no SEF para aproveitarem este novo regime.

"Este procedimento ágil e eficiente de regularização tem como principais destinatários os cidadãos da CPLP que em 2020, 2021 e 2022 manifestaram interesse em vir trabalhar para Portugal, juntando-se a estes aqueles que entretanto foram aos postos consulares para beneficiarem do novo visto, que pode ser um visto para a procura trabalho. É muito importante que aproveitem agora esta oportunidade para efeitos de regularização", disse aos jornalistas José Luís Carneiro.

O ministro falava após o diretor nacional do SEF ter apresentado uma nova plataforma para obtenção de autorização de residência em Portugal para os cidadãos da CPLP no âmbito do acordo de mobilidade entre os Estados-membros da organização.