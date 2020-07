MAI diz "fazer de tudo" para recuperar página da internet da Proteção Civil

A secretária de Estado da Administração Interna garantiu hoje que se está "a fazer tudo" para que a página da internet com a informação operacional da Proteção Civil volte a funcionar, admitindo que a avaria "é complexa" e "difícil de ultrapassar".

A informação pública relativa à atividade operacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), onde constam todas as ocorrências e os meios envolvidos, está indisponível há uma semana.

No final da reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, na ANEPC, Patrícia Gaspar foi questionada pelos jornalistas sobre a indisponibilidade deste serviço na página da internet da Proteção Civil ao que respondeu que está ser a feito "um esforço enorme" para que a situação seja resolvida, estando também envolvida a secretaria-geral da Administração Interna.

"A avaria, o constrangimento que temos em mãos é muito complexo e é difícil de ultrapassar. De qualquer forma hoje vamos tentar dar mais um passo no sentido de garantir que se consegue ultrapassar esta situação", disse a secretária de Estado, garantindo que o Ministério da Administração Interna está "a fazer tudo o que está ao alcance para que a página possa estar novamente a funcionar em pleno".

A secretária de Estado sublinhou que ainda não há uma data para que o problema fique resolvido, mas sublinhou que se está a "fazer os possíveis para que seja no menor curto espaço de tempo".

Patrícia Gaspar referiu que a ANEPC coloca na página da internet todas as ocorrências importantes.

"A própria página tem um mecanismo redundante, que não é tão perfeito, nem tão exaustivo quanto o normal, mas sobretudo para as ocorrências de maior importância, nomeadamente as que ultrapassam as três horas e que reúnem mais de 15 meios no teatro de operações, será colocada na página a habitual informação mais detalhada", precisou.