MAI diz que não se justifica encerramento de fronteiras devido ao coronavírus

O ministro da Administração Interna disse esta sexta-feira que, neste momento, não se justifica o encerramento das fronteiras portuguesas, nem o fecho da rede de transportes públicos, como o metro, devido ao novo coronavírus.

"Exceto aos cruzeiros e aos voos provenientes de Itália, neste momento, não temos nenhuma justificação que fundamente o encerramento total de fronteiras", afirmou Eduardo Cabrita numa conferência de imprensa em Lisboa sobre a situação de alerta declarada hoje.

O ministro explicou o que distingue a atual situação de contingência de outras já conhecidas em Portugal, como inundações, incêndios florestal ou as medidas tomadas a propósito do abastecimento de combustíveis no ano passado.