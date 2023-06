MAI diz ter "alertado" que tráfico de droga no Porto iria para outros locais

O ministro da Administração Interna disse esta terça-feira ter alertado que o tráfico de droga no Porto iria passar da Pasteleira para outros locais, à semelhança do que já se tinha passado no São João de Deus e no Aleixo.

Questionado esta terça-feira pelos jornalistas acerca da reportagem de terça-feira do jornal Público que dava conta de uma transferência do tráfico de droga do Porto da Pasteleira Nova para outros bairros, nomeadamente na zona oriental da cidade, José Luís Carneiro disse que tinha alertado para essa possibilidade.

"Se recuperar as peças que puderam fazer sobre esse tema, poderão recuperar que eu tinha alertado para esse facto", à semelhança do que já tinha acontecido com antigos bairros, nomeadamente o Aleixo e São João de Deus, disse hoje aos jornalistas no Porto.