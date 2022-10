MAI manifesta "satisfação" pelas buscas relacionadas com contratos do SIRESP

O Ministério da Administração Interna (MAI) manifestou "satifação face às diligências processuais da Polícia Judiciária" a decorrer esta quinta-feira, nas instalações da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e da empresa Siresp.



"Na sequência da participação da Juíza Conselheira Francisca Van Dunem, à data Ministra da Administração Interna, dirigida ao Ministério Público em março deste ano [dia 28] para serem adotadas as providências adequadas às suspeitas sobre a regularidade formal dos atos preparatórios e contratos relativos ao concurso SIRESP, o Ministério da Administração Interna manifesta a sua satisfação face às diligências processuais da Polícia Judiciária hoje em curso nas instalações da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e da empresa Siresp SA".





Neste contexto, aquelas entidades prestarão toda a colaboração que lhes for solicitada por parte das autoridades competentes.