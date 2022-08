Milhares de pessoas participaram este domingo à tarde na romaria dos festejos da Assunção da Nossa Senhora, na Vila Senhora Aparecida (no concelho de Lousada), que regressou em pleno após dois anos de pandemia, e que, como é habitual, contou com o maior andor do Mundo.









Decorado com fitas de cetim, tem 22 metros e meio de altura e pesa mais de uma tonelada. Para levar este andor, que transporta uma imagem de Nossa Senhora de apenas 20 centímetros, são necessárias 100 pessoas. Mas voluntários é coisa que não falta, e este ano não foi exceção. Para o preparar para sair à rua foi necessário um mês de trabalho da comissão de festas.

Em 2017, o andor caiu à saída da igreja e provocou sete feridos. Por isso, desde então, as medidas de segurança foram reforçadas: as pessoas são obrigadas a ficar a 22 metros, para trás e para a frente, do andor.