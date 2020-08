Maior aumento de casos de Covid-19 em cinco dias

Desde dia 1 de agosto que Portugal não registava tantos mortos (3), novos casos (213) e recuperados (275). A evolução da pandemia, com dados atualizados até às 00h00 de quarta-feira, apresentou o valor mais alto de novos casos dos últimos dias e também do número de vítimas mortais, segundo o último boletim emitido pela Direção-Geral da Saúde. Os três óbitos divulgados foram todos do sexo masculino e com mais de 50 anos – dois residentes no Norte e um na região de Lisboa e Vale do Tejo.





Os dados da DGS apontam uma evolução favorável no número de recuperados. Foram registadas mais 275 pessoas que passaram a acusar negativo no teste à Covid-19. De um total de 52 061 casos positivos desde o início da pandemia, a 2 de março, há 37 840 pessoas que, entretanto, tiveram alta (73%) e 1743 vítimas mortais (3%). Há 11 dias que está a cair o número de pessoas que permanecem infetadas. São agora 12 478 (24%). Há também 37 mil pessoas que estão sob vigilância das autoridades sanitárias.