Maior aumento de doentes com Covid-19 em Portugal desde 8 de maio

Portugal não registava, desde o dia 8 de maio, tantos novos casos de infeção (480) como sexta-feira, dia em que foram registados 451. No total, existem 40 866 infetados no País e 1555 vítimas mortais - mais seis do que no dia anterior. Segundo o mais recente boletim epidemiológico, há 457 doentes internados, mais 21 do que esta quinta-feira.Já o número de pacientes em Cuidados Intensivos mantém-se nos 67. Apesar dos números, a ministra da Saúde garantiu que o Serviço Nacional de Saúde tem capacidade de resposta.Marta Temido revelou que "há 21 mil camas hospitalares" em Portugal e "534 só de Cuidados Intensivos polivalentes para adultos".