A evolução do número de novos casos de Covid-19 está com “tendência estável a nível nacional” e com reduzida pressão nos serviços de saúde, revela o relatório Monitorização das Linhas Vermelhas para a Covid-19, do Instituto Ricardo Jorge e Direção-Geral da Saúde. De acordo com o documento, o número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil ...