Maior projeto desde a Expo muda Almada

O projeto Cidade da Água vai requalificar os antigos terrenos da Lisnave, na Margueira, Almada, na maior intervenção urbana em Portugal desde a Expo’98.A área a requalificar é de 630 mil metros quadrados, equivalente a 63 campos de futebol.Ontem, na apresentação do projeto, foi garantido que o promotor imobiliário privado que vencer o concurso público terá de "suportar o custo das infraestruturas". Estas incluem a marina, o terminal fluvial, os arruamentos e as redes de eletricidade, água e esgotos.A garantia foi dada por Sérgio Saraiva, administrador da Baía do Tejo, empresa pública responsável por requalificar esta área e também os territórios da antiga Quimiparque, no Barreiro, e da antiga Siderurgia, no Seixal.Segundo o Plano de Urbanização de Almada Nascente, de 2009, as infraestruturas custam 100 milhões de euros.A Cidade da Água prevê áreas para habitação, serviços e comércio, um hotel, um museu e um centro de congressos, tudo ligado por praças e canais.O objetivo é ter uma "nova centralidade" na Grande Lisboa, a 2,5 quilómetros em linha reta da Praça do Comércio, refere Sérgio Saraiva, frisando que a Baía do Tejo vai concluir "por inteiro" a limpeza dos terrenos.O preço dos terrenos está por definir. Estima-se um investimento acima de 1000 milhões de euros durante mais de dez anos.