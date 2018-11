Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maior sismo do ano sentido no Litoral Norte e Centro

Terra tremeu no Litoral pelas 04h27. Há 37 registos desde janeiro.

Por João Saramago | 08:29

A terra tremeu esta quinta-feira em Portugal, pelas 04h27, naquele que é o sismo com maior magnitude desde o início do ano.



O epicentro do tremor de terra ocorreu no oceano Atlântico, a 480 quilómetros a Oeste de Peniche e teve uma magnitude de 5,2 na escala de Richter.



Segundo avançou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, foi sentido nos distritos de Braga, Porto, Aveiro, Coimbra. Leiria e Lisboa com uma intensidade de III na escala modificada de Mercalli. Uma intensidade máxima de IV foi verificada no concelho da Figueira da Foz.



O IPMA adianta que, de acordo com a informação disponível, o abalo não causou danos pessoais ou materiais.



Este é o 37º sismo com uma magnitude superior a 2,0 na escala de Richter registado no Continente desde o início do ano. De todos estes abalos telúricos foram 25 os que foram sentidos.



No dia 4 de setembro último, um sismo com a magnitude de 4,6 teve o seu epicentro também no oceano Atlântico, a cerca de 130 quilómetros do Cabo Mondego, e igualmente foi sentido no Litoral Centro e Norte.



A 15 de janeiro último, um outro sismo com a magnitude de 4,9 na escala de Richter ocorreu na zona de Arraiolos e foi sentido na maior parte do Continente.



PORMENORES

Intensidade moderada

O sismo de ontem ocorreu no fundo do Atlântico a uma profundidade de 25 quilómetros na região Abissal Ibérica. Com uma intensidade de IV é classificado como fraco a moderado, provocando o abanar de objetos.



Maior impacto em 2009

É necessário recuar a 17 de Dezembro de 2009 para encontrar um sismo de maior magnitude. Atingiu os 6,0 e teve o epicentro a 100 quilómetros a sudoeste da ponta de Sagres (Algarve).



1 de novembro de 1755

Há 263 anos, no Dia de Todos os Santos, Portugal registou um dos piores sismos ocorridos no Mundo e que provocou a destruição em Lisboa. O abalo foi seguido de um tsunami que arrasou várias áreas da costa.