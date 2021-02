Janeiro foi, até agora, o mês mais negro da pandemia em Portugal. Entre dia 1 e sábado, dia 30, foram registados 299 887 casos e 5510 óbitos por Covid-19.









É entre os mais jovens, com menos de 20 anos, que se regista a maior subida percentual de novos casos desde o início do ano, devido aos vários surtos que surgiram em escolas de norte a sul do País após as férias de Natal. Aliás, ao contrário do que aconteceu até 31 de dezembro, em que havia mais doentes de Covid-19 a partir dos 70 anos do que até aos 20, atualmente há mais casos da doença entre os mais jovens (107 661) do que entre os mais idosos (105 106).

No caso das crianças até aos 10 anos, o aumento durante o mês de janeiro foi de 81 por cento, com 17 872 casos registados, passando de 22 178 no final de 2020 para 40 050 (dados de sábado). Seguem-se as crianças e jovens na faixa 10-19, com um crescimento de 78 por cento: foram 29 724 casos confirmados durante janeiro, passando de 37 887 para 67 611. Depois, as faixas etárias onde se verificaram maiores subidas foram aquelas a partir dos 60 anos: 75 por cento dos 60 aos 69 (30858 doentes); 74 por cento dos 70 aos 79 (mais 19861 casos); e 73 por cento nas pessoas com 80 ou mais anos de idade (registaram-se 24609 casos). Mas foi no grupo dos 40 aos 49 anos que aconteceu a maior subida absoluta em infeções, com um total de 50 668 casos. É também esta a faixa etária com mais casos desde o início da pandemia, em março do ano passado: 120 525.





Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo tem sido a mais fustigada, com mais 126 167 casos desde dia 1 (subida de 93%), mas é no Centro que se regista a maior subida percentual: 108%, mais do dobro, de 49 195 para 102 535.

Óbitos em Lisboa e Vale do Tejo mais do que duplicaram



Em janeiro morreram 5510 pessoas com Covid-19: 4824 (88%) com mais de 70 anos. Foi na faixa etária dos 30-39 que se registou a maior subida percentual: de 13 para 30 óbitos (131%). A letalidade nos que têm 80 ou mais anos foi de 15% (3699 óbitos em 24 609 casos). Em Lisboa e Vale do Tejo, as mortes mais que duplicaram: de 2131 para 4835.