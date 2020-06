Maior subida de infetados com o novo coronavírus em Portugal desde o dia 9 de junho

Uma pessoa morreu e há 417 novos casos de Covid-19, segundo o boletim desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde. Esta é a maior subida de novos casos desde o dia 9, com 78% das infeções (325) a ocorrerem em Lisboa e Vale do Tejo.O óbito é de um homem com mais de 80 anos, também desta região. Há 416 pessoas internadas (menos 19 do que na quarta-feira), e nos Cuidados Intensivos há 67 doentes (menos dois).O Alentejo tem mais sete casos, na maior subida desde 8 de maio. As mulheres infetadas são 21 435 (55%), face a 16 654 homens. Quanto às mortes a diferença é menor: são 767 mulheres (50,3%) e 757 homens.