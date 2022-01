Maiores de 40 anos já podem receber dose de reforço da vacina em modalidade Casa Aberta

Já está disponível a modalidade Casa Aberta para a vacinação de reforço contra a Covid-19 das pessoas com 40 ou mais anos, a partir desta sexta-feira.Está disponível para todos os que tenham completado o esquema vacinal primário contra a Covid-19 há pelo menos 5 meses e que não tenham tido Covid-19 nos últimos cinco meses.Esta modalidade mantém-se também para as pessoas com 18 ou mais anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen há pelo menos três meses, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio.